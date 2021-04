Governo estabelece novos preços mínimos para safra 2021/22 de café

São Paulo, 9 – O governo definiu novos valores para os preços mínimos do café safra 2021/22, com vigência entre abril deste ano e março de 2022. Medida nesse sentido foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira por meio da Portaria número 77, do Ministério da Agricultura.

Os preços foram definidos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os valores foram aprovados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em reunião ocorrida no dia 25 de março, informa a Conab em comunicado.

O novo preço mínimo do café arábica para todo o Brasil foi fixado pela Conab em R$ 369,40 a saca de 60 quilos, com um aumento de 1,46% em relação ao período de 2020/2021, que era de R$ 364,09.

Já para o café conilon, tanto para Rondônia como para o restante do País, o novo preço mínimo foi estabelecido em R$ 263,93. No caso de Rondônia, o ganho foi de 25,6%, pois o valor local na safra 2020/21 era de R$ 210,13. Já para outros Estados, com preço anteriormente de R$ 242,31, o aumento foi de 8,92%.

O novo valor para o arábica é destinado ao café tipo 6, bebida dura para melhor, com até 86 defeitos, peneira 13 acima, admitido até 10% de vazamento e teor de umidade de até 12,5%. Já o conilon é direcionado ao tipo 7, com até 150 defeitos, peneira 13 acima e teor de umidade de até 12,5%.

A Conab explica que o preço mínimo é atualizado anualmente e toma como base os custos de produção, entre outros fatores. Após a definição, a Conab faz a proposta e encaminha ao Ministério da Agricultura.

