Governo está fazendo o dever de casa no Orçamento e persegue meta de inflação, diz Tebet

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 16:24 Para compartilhar:

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o governo está fazendo o dever de casa no que diz respeito ao Orçamento e destacou a meta rígida de inflação, com foco na perseguição do alvo de 3%. Ela participou do Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) nesta quinta-feira em Brasília.

“Temos uma meta de inflação rígida. Nós temos que perseguir os 3% de inflação, não mais do que isso, porque a inflação corrói o salário do trabalhador. Com responsabilidade fiscal estamos tocando agenda vigorosa de controle na equipe econômica”, afirmou a ministra.

Ela também destacou o arcabouço fiscal, que traz normas claras e impede o gasto acima da arrecadação.

Mais cedo, ela reiterou a falta de uma cultura de planejamento do País, que acarreta em muito gasto e de pouca qualidade.

Também falou que o Plano Plurianual (PPA) elencou prioridades, como a neoindustrialização e a geração de emprego e renda. “O Brasil tem grande janela de oportunidade a partir de 2026 graças à aprovação da reforma tributária”, disse.

Tebet também destacou o projeto das Rotas de Integração, capitaneado pelo Planejamento, e que visa a uma maior integração regional.