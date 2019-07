Governo espera superávit comercial de US$ 56,7 bi em 2019

O governo revisou a estimativa para o saldo comercial brasileiro em 2019 e espera um resultado de US$ 56,7 bilhões, ante US$ 50 bilhões da projeção anterior. O saldo maior, no entanto, é acompanhado por uma estimativa de queda na corrente de comércio de 2%, com queda nas exportações também de 2% e de 1,9% nas importações na comparação anual.

No ano passado, o saldo comercial ficou em US$ 58 bilhões. O subsecretário de Inteligência e Estatística, Herlon Brandão, ressaltou o cenário de desaquecimento da economia global e de lento crescimento da economia brasileira. Segundo Brandão, isso afeta principalmente exportações de soja e café, enquanto há também uma demanda menor por produtos importados.