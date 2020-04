Governo espanhol diz estar tomando ‘medidas ambiciosas’ para proteger economia

O governo espanhol afirmou nesta terça-feira que está tomando “medidas ambiciosas” para proteger a economia do impacto do novo coronavírus, e minimizou as projeções do FMI, que prevê uma forte recessão e explosão do desemprego no país.

O Fundo prevê uma contração de 8% do PIB espanhol e um aumento do desemprego para até 20,8% em suas novas projeções mundiais, divulgadas hoje. Em 2019, a economia espanhola cresceu 2% e o desemprego caiu para 13,8%.

“É um relatório precoce e preliminar”, declarou a porta-voz do governo e ministra da Fazenda, María Jesús Montero, reconhecendo, no entanto, que os dados apontam para “uma queda brusca e, em seguida, forte alta”. Neste sentido, o FMI estima que, após a recessão deste ano, a economia espanhola poderá crescer 4,3% em 2021.

“À espera disto, o governo adota medidas ambiciosas para proteger o setor produtivo”, afirmou María. O Executivo proibiu demissões por causa do novo coronavírus e facilitou os planos de licença temporária como alternativa à demissão. Também ofereceu garantias para que as empresas em dificuldades possam obter créditos de até 100 bilhões de euros.

Nesta terça-feira, o governo decidiu ampliar os prazos de declaração e pagamento de impostos para as pequenas e médias empresas e os trabalhadores autônomos.

A Espanha entrou hoje no segundo mês de confinamento, previsto para durar até 25 de abril, com possibilidade de ser prorrogado. Ontem, parte dos trabalhadores dos setores não-essenciais retomaram suas atividades, principalmente nas áreas da construção e indústria, depois de duas semanas de fechamento quase total da economia.

A Espanha é o terceiro país com mais mortos pelo novo coronavírus, atrás de Estados Unidos e Itália.