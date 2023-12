Governo envia novo voo para repatriação de brasileiros em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 DEZ (ANSA) – O Brasil realiza uma nova missão de repatriação de brasileiros e familiares palestinos na Faixa de Gaza neste final de semana, no âmbito da operação Voltando em Paz, do governo federal.

Uma aeronave KC30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou da Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro (RJ), na manhã deste sábado (9).

O avião vai pousar no Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito, após uma viagem de 15 horas.

O grupo a ser repatriado já está no posto de fronteira de Rafah, aguardando a chegada da aeronave e a autorização para sair de Gaza.

O número de pessoas incluídas ainda não foi divulgado.

(ANSA).

