Governo envia ao Senado duas indicações à diretoria da CVM

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 10:15 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou para a apreciação do Senado Federal duas indicações para compor a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 27.

Um dos indicados é Daniel Walter Maeda Bernardo, que, se aprovado pelos parlamentares, assume a vaga decorrente da renúncia de Alexandre Costa Rangel, que deixou o órgão em junho.

Daniel Bernardo é a segunda proposta para o posto. Antes, o governo havia escolhido Marina Palma Copola de Carvalho para a cadeira deixada por Rangel, mas resolveu pedir ao Senado a retirada de tramitação da indicação dela para essa vaga e a remanejou para outra que se abrirá neste fim de ano.

Com isso, Marina Palma Copola de Carvalho passa a ser indicada para ocupar a vaga que será aberta com o fim do mandato de Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro em 31 de dezembro de 2023.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias