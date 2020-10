Governo edita decreto que qualifica linha de metrô em BH no âmbito do PPI

O governo federal qualificou linha de metrô em Belo Horizonte (MG) no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento (PPI). Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 20, pelo Palácio do Planalto, a qualificação consta de Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e visa a realização de estudos de viabilidade e de alternativas de parcerias com a iniciativa privada.

A linha qualificada no PPI é a Linha 2 – trecho Barreiro/Calafete – do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o governo, a região abrangida pelo projeto é a segunda mais movimentada da capital mineira, abrigando cerca de 300 mil habitantes, além do comércio e outras atividades.

Ao ser qualificado no âmbito do PPI, “o projeto passa a ser tratado como empreendimento de interesse estratégico e terá prioridade nacional perante todos os agentes públicos, de todas as esferas de governo”.

O Decreto presidencial ainda deve ser publicado no Diário Oficial da União.

