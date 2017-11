Governo e oposição concordam em fazer reunião na República Dominicana

Pressionado por sanções impostos pelos Estados Unidos e pela necessidade de conseguir acordos que permitam o refinanciamento de sua dívida, o governo da Venezuela se reunirá nesta sexta-feira com a oposição em Santo Domingo para que o impasse na resolução da crise política e econômica do país cesse.

Integrantes do governo de Nicolás Maduro e do grupo de oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD), aliança que tem quase três dezenas de partidos opositores, concordaram em fazer reuniões em 1º e 2 de dezembro com a participação do chanceler dominicano Miguel Vargas e de representantes de Bolívia, Chile, México, Paraguai e Nicarágua.

As possibilidades de êxito são incertas, em meio a um clima de desconfiança mútua e diante da negativa de alguns líderes opositores de chegar a um acordo com o governo. Além disso, Maduro busca aliviar as sanções impostas em agosto pelo governo de Donald Trump, tendo como objetivo renegociar a dívida externa que, segundo o presidente venezuelano, se tornou quase impossível de pagar devido ao “bloqueio” financeiro encabeçado pelos EUA. Fonte: Associated Press.