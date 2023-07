Governo dos EUA fecha acordo com gigantes da tecnologia para garantir segurança no uso de IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 10:54 Compartilhe

A Casa Branca afirmou nesta sexta-feira, 21, que chegou a um acordo com grandes empresas de tecnologia para criar novas medidas de controle e fiscalização ao uso da inteligência artificial (IA). O anúncio vem após reunião do governo dos EUA com sete empresas líderes em IA: Amazon, Anthropic, Alphabet (Google), Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI.

De acordo com nota da Casa Branca, as empresas concordaram em respeitar mecanismos para garantir que os produtos sejam seguros antes de apresentá-los ao público, além de criar ferramentas para identificar conteúdos produzidos por IA, como marcas d’água, e também desenvolver e investir em segurança cibernética para proteger dados dos cidadãos.

O texto afirma que as sete empresas também se comprometeram em facilitar a realização de auditorias externas em seus sistemas para aperfeiçoar os produtos e encontrar vulnerabilidades.

