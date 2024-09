Governo dos EUA endurece restrições de asilo na fronteira

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2024 - 19:55 Para compartilhar:

O governo dos Estados Unidos endureceu nesta segunda-feira as restrições ao direito de solicitar asilo na fronteira com o México anunciadas em junho, a pouco mais de um mês das eleições presidenciais.

O governo democrata autorizou há três meses o fechamento da fronteira aos solicitantes de asilo quando houvesse mais de 2.500 travessias irregulares em uma média de sete dias. Ela poderia ser reaberta quando esse número caísse para menos de 1.500 no mesmo intervalo.

A partir de amanhã, no entanto, a média para a abertura da fronteira aumentará para “28 dias consecutivos”, anunciou o Departamento de Segurança Interna (DHS). Além disso, as autoridades vão incluir no número de travessias “as crianças desacompanhadas procedentes de países não vizinhos”, o que aumentará a probabilidade de o número ultrapassar o limite máximo.

As restrições migratórias não se aplicam aos menores desacompanhados, nem a vítimas de “uma forma grave de tráfico de pessoas, imigrantes com visto e àqueles que chegarem a um porto de entrada por uma via legal, como o aplicativo CBP One.

Associações de defesa dos imigrantes entraram em junho com uma ação contra o decreto, e hoje voltaram a levantar a voz.

A imigração irregular é um dos temas centrais da campanha para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Donald Trump ameaça com uma expulsão em massa de imigrantes se retornar à Casa Branca. Já Kamala Harris prometeu reforçar a segurança e promover uma reforma do sistema migratório, durante visita na semana passada à fronteira com o México.

– Menos travessias –

Entre 5 de junho e 31 de agosto, o número de travessias caiu mais de 55%, e a média em sete dias diminuiu para menos de 1.800, informou hoje o DHS. Foram expulsas ou repatriadas mais de 121 mil pessoas nesse perídodo, acrescentou.

O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, ressaltou que as restrições “não substituem a ação do Congresso”. “Não podemos proporcionar as mudanças mais amplas e duradouras de que o sistema migratório americano precisa desesperadamente porque somente o Congresso pode fazê-lo.”

O presidente Joe Biden e Kamala Harris acusam Trump de ter boicotado um projeto de lei bipartidário que permitiria restringir o fluxo de imigrantes e aumentar o número de agentes na fronteira. A ala dura dos republicanos considerou o texto muito fraco.

