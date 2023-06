Governo do Sudão declara enviado da ONU persona non grata

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/06/2023 - 23:09 Compartilhe

O governo do Sudão declarou o enviado da ONU para o país, o alemão Volker Perthes, como persona non grata, anunciou nesta quinta-feira (8) o Ministério das Relações Exteriores.

“O governo da República do Sudão notificou o secretário-geral das Nações Unidas que declarou Volker Perthes (…) persona non grata a partir de hoje”, disse o ministério em um comunicado.

O chefe do exército sudanês e líder de facto do país, o general Abdel Fatah al Burhan, havia exigido a remoção de Perthes, acusando-o de ser responsável pela guerra que eclodiu em meados de abril entre suas forças e os paramilitares do general Mohamed Hamdan Daglo.

