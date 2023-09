Governo do RJ sanciona lei para a criação hospitais veterinários públicos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/09/2023 - 2:10 Compartilhe

O Governo do Estado sancionou, nesta quarta-feira (20), uma lei que determina a criação de uma rede pública de hospitais veterinários foi sancionada pelo Governo do Estado e publicada no Diário Oficial, nesta quarta-feira (20). A nova regra prevê que as unidades sejam regionais e realizem atendimento 24 horas por dia para cães, gatos e demais animais domésticos.

De autoria do deputado estadual Tande Vieira (PP), a lei institui a criação do Programa de Incentivo à Saúde Animal que garante assistência médico-veterinária curativa e preventiva, incluindo consultas, urgência e emergência, tratamentos, castrações e cirurgias gerais.

A lista de procedimento inclui intervenções oftalmológicas e ortopédicas, além de internações, exames laboratoriais e de imagem, vermifugação, controle e combate de zoonoses, pulgas e carrapatos.

“A nova lei cria uma política estadual de saúde animal através do financiamento para construção, custeio e funcionamento de hospitais públicos veterinários, como o que já existe em Resende”, disse Tande.

Em agosto, a unidade dedicada aos animais domésticos na cidade da Região do Médio Paraíba realizou mais de 83 mil atendimentos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias