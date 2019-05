Governo do Rio transfere 2.400 presos

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro está fazendo hoje (24) uma megaoperação para transferir 2.400 presos de quatro penitenciárias.

A meta da ação é atender a uma recomendação da Corte Internacional de Direitos Humanos para abrir uma unidade de regime semiaberto voltada para internos que não pertençam a qualquer facção criminosa.



A movimentação envolve detentos do Instituto Penal Edgard Costa, em Niterói, e de três unidades do complexo penitenciário de Gericinó (Bangu), na zona oeste da capital. A nova unidade funcionará em um desses quatro presídios, mas a Seap não informou em qual deles.



Ainda segundo a secretaria, a operação conta com 400 inspetores penitenciários.

Durante a transferência dos presos, já foram apreendidos 39 telefones celulares, equipamentos cujo uso é proibido dentro dos presídios.