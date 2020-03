Governo do Rio contingencia R$ 7,6 bilhões do orçamento

Em função da pandemia de coronavírus, o governo do Estado do Rio decretou o contingenciamento de R$ 7,6 bilhões do orçamento deste ano. A medida consta da edição extra do Diário Oficial do Estado do Rio publicada na noite desta quarta-feira (25) e congela recursos que seriam gastos por diversos órgãos estaduais.

O orçamento previa que em 2020 o governo do Estado gastaria R$ 83,3 bilhões e arrecadaria R$ 72,6 bilhões – um rombo de R$ 10,7 bilhões, portanto. Com os gastos extras e a queda na arrecadação referentes à crise do coronavírus, o governo prevê que o déficit chegue a R$ 20 bilhões.

O valor contingenciado corresponde a 6,8% do orçamento. O contingenciamento é a suspensão do gasto – que pode ser autorizado novamente se as circunstâncias permitirem.