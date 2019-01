Governo do Rio acaba com vistoria anual de veículos

O novo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, extinguiu hoje (1º) a vistoria anual para veículos, realizada pelo Departamento de Trânsito (Detran-RJ). Com o decreto publicado hoje no Diário Oficial do Estado, não é mais obrigatório fazer a vistoria para licenciamento anual dos automóveis e para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

O decreto não afeta, no entanto, os veículos de transporte escolar, de carga e de transporte coletivo de passageiros, que continuam sendo obrigados a se submeter à vistoria anual no Detran.

Também continua sendo obrigatória a vistoria para transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal/interestadual. O Detran editará normas complementares para disciplinar os procedimentos.