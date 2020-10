Governo do PR prorroga em 180 dias situação de emergência hídrica, diz Sanepar

São Paulo, 29 – Segundo informou nesta quinta-feira a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o governo do Estado prorrogou por mais 180 dias o decreto de situação de emergência hídrica, que foi publicado em maio. O Paraná sofre com a falta de chuvas, e chegou a ter racionamento de água na região metropolitana de Curitiba.

Veja também