Governo do PR decide manter programa Tarifa Rural Noturna para setor rural

São Paulo, 27 – O governo do Paraná vai manter o Programa Tarifa Rural Noturna. O programa concede desconto de 60% na conta de luz para os agricultores que utilizam energia elétrica entre 21h30 e 6 horas, em especial os das cadeias produtivas de aves, suínos, peixes e de leite. No dia 20 de março, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab) comunicou a suspensão imediata do programa, alegando dificuldade orçamentária e o contingenciamento financeiro necessário para o direcionamento de recursos visando o combate à pandemia de coronavírus, entre outros fatores.

Em nota, a Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar) diz que o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, manteve contato com o secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, para tentar reverter a situação.

“A medida tomada pelo governo do Paraná vai beneficiar mais de 12 mil produtores rurais do Estado, principalmente do setor da pecuária”, diz a Ocepar.

O gerente técnico do Sistema Ocepar, Flávio Turra, destaca na nota que o impacto da energia elétrica nos custos de produção do setor rural aumentou significativamente nos últimos anos, com a retirada gradual da diferenciação tarifaria que beneficiava a agricultura. “A redução tarifaria de 60% mantém a competitividade do setor e é concedida num período, das 21h30 até as 6h, período em que existe grande excedente de energia. O setor cooperativista possui grande participação na produção e industrialização no setor de pecuária, estimada em 45% da produção estadual, e considera fundamental a decisão para a continuidade das atividades neste momento de incertezas.”