Governo do Peru declara luto nacional por morte de Vargas Llosa

LIMA, 14 ABR (ANSA) – O governo do Peru declarou luto nacional nesta segunda-feira (14) pela morte do escritor e vencedor do Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

De acordo com o Executivo peruano, o trabalho do autor “ajudou a levar reconhecimento mundial para a cultura” nacional.

Todos os edifícios públicos, delegacias de polícia e outras dependências do Estado, assim como embaixadas e consulados no exterior, exibirão bandeiras a meio mastro durante o dia.

Vargas Llosa, no entanto, será cremado em uma cerimônia privada, uma vez que o próprio escritor havia determinado que a família não realizasse um funeral público. (ANSA).