Governo do Paraná lançará amanhã Plano Safra 2023/24, com R$ 54,3 bi em recursos

Estadão Conteúdo 14/08/2023 - 18:01

São Paulo, 14/08 – O governo do Paraná vai lançar amanhã, às 10h, seu Plano Safra, referente ao ciclo 2023/24, informou hoje, em nota, o Sistema Ocepar. A entidade representante das cooperativas adiantou que, entre as medidas a serem anunciadas pelo governo estadual, estão a liberação de R$ 54,3 bilhões para custeio e investimento, tanto de agricultores familiares quanto de médios e grandes produtores.

Segundo o Sistema Ocepar, o dinheiro “vem de várias fontes, entre elas as cooperativas de crédito, o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)”, diz, na nota, e acrescenta: “Segundo o governo, é a maior disponibilidade de recursos da história para o setor”.

No mesmo evento, o Sistema Ocepar adianta que serão anunciadas novidades do Banco do Agricultor Paranaense. “Uma delas é que o Estado vai assumir 100% dos juros dos empréstimos contraídos por propriedades comandadas por mulheres cadastradas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)”, informa. “O Estado também vai arcar com os juros de financiamentos para investimentos em energia renovável, seja solar ou de biomassa, e irrigação para todos os integrantes do Pronaf, além de subsidiar parte dos juros de investimentos de médios e grandes empresários.”

Já no âmbito do programa Coopera Paraná, o Sistema Ocepar comenta, na nota, que serão detalhadas as novidades dos programas estaduais para o setor, como o Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar (Coopera Paraná), Compra Direta, Leite das Crianças e investimentos em estradas rurais. “Haverá também o anúncio de um programa de proteção de nascentes de água em propriedades agrícolas, além da apresentação do balanço social das ações do IDR-Paraná.”

