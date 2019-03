Governo do Japão vai incluir antiterrorismo na pauta da cúpula do G20

Um porta-voz de alto-escalão do governo do Japão disse que a prevenção de ataques terroristas vai ser incluída na pauta da reunião de cúpula do G20 (o grupo dos 20 paíoses mais desenvolvidos), que será realizada em junho na cidade de Osaka, no oeste do Japão.

Nesta terça-feira (19), Yoshihide Suga, chefe do gabinete do governo do Japão, disse à imprensa que o governo condena veementemente o ataque a tiros contra uma multidão na sexta-feira passada (15) em Christchurch, na Nova Zelândia.

Suga acrescentou que o Japão está decidido a combater o terrorismo num trabalho coordenado minuciosamente com a Nova Zelândia, a Europa e outros membros da comunidade internacional.

Suga disse ainda que, como anfitrião da próxima reunião de cúpula, o Japão espera discutir medidas de prevenção do terrorismo durante o encontro.

Os ataques à mão armada a duas mesquitas em Christchurch deixaram 50 mortos. O governo da Nova Zelândia está trabalhando no sentido de modificar a legislação para tornar mais rigoroso o controle de armas no país.

*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)