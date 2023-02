Governo do Japão sondou Amamiya para se tornar presidente do BC, segundo jornal

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/02/2023 - 15:29 Compartilhe





TÓQUIO (Reuters) – O governo do Japão sondou o vice-presidente do Banco do Japão, banco central japonês, Masayoshi Amamiya, para suceder Haruhiko Kuroda como presidente do BC, informou o jornal Nikkei logo cedo na segunda-feira (pelo horário local), citando fontes anônimas do governo e do partido governista.

O próximo presidente do BC terá a tarefa de colocar o banco central no caminho da normalização da política monetária com o objetivo de alcançar um crescimento econômico estável, acrescentou o Nikkei.

O governo intensificou a coordenação com os partidos governistas antes de finalizar uma proposta para apresentar os indicados para próximo presidente do banco central e seus dois vice-presidentes, disse o jornal.





O mandato de cinco anos de Kuroda termina em 8 de abril. Amamiya e Masazumi Wakatabe estão servindo atualmente como vice-presidentes, mas seus mandatos de cinco anos terminam em 19 de março.

As indicações requerem a aprovação de ambas as Casas do Parlamento, o que está basicamente garantido devido à sólida maioria da coalizão governista.

(Reportagem de Daniel Leussink)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias