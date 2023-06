Governo do Japão diz que não interveio no mercado cambial nas últimas 4 semanas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 13:39 Compartilhe

O Ministério das Finanças do Japão informou, em breve comunicado publicado nesta sexta-feira, 30, em seu site, que não realizou intervenções no mercado cambial, no período entre 30 de maio e 28 de junho.

A nota é publicada em meio a especulações de analistas de que o governo japonês poderia intervir para apoiar a moeda, pressionada pela política relaxada do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), enquanto bancos centrais pelo mundo em geral mantêm postura mais dura, para conter a inflação.

