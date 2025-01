Governo do Irã recebe embaixadora da Itália sobre caso Sala

ROMA, 2 JAN (ANSA) – O vice-premiê da Itália e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, afirmou nesta quinta-feira (2) que a embaixadora italiana no Irã, Paola Amadei, foi convocada a comparecer à sede do referido ministério em Teerã, na manhã de sexta (3), a fim de discutir o caso da jornalista romana Cecilia Sala, presa no país persa desde 19 de dezembro.

“Amanhã cedo, [Amadei] foi convocada ao ministério das Relações Exteriores em Teerã, vamos ver o que dirão os iranianos”, afirmou Tajani.

De acordo com o vice-premiê, é “inaceitável que ocorra uma condição de detenção que não seja respeitosa aos direitos humanos e por isso, continuaremos a pedir a libertação imediata de Cecília”.

Sala é acusada por Teerã de “violar as leis islâmicas”.

Na tarde desta quinta, a premiê italiana, Giorgia Meloni, recebeu a mãe da repórter, Elisabetta Vernoni, no palácio do governo em Roma. (ANSA).