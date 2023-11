Governo do Hamas denuncia 12 mortos em escola da ONU em Gaza após bombardeio israelense

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2023 - 8:35 Para compartilhar:

O governo do Hamas afirmou neste sábado que ao menos 12 pessoas morreram após um bombardeio israelense em uma escola da ONU em Gaza, onde se refugiavam milhares de palestinos deslocados.

“Doze mártires e mais de 54 feridos até agora em um bombardeio contra a escola Al Fakhura, que abriga milhares de deslocados no acampamento (refugiados) de Jabaliya no norte da Faixa de Gaza”, indicou o Ministério da Saúde do Hamas.

Não foi possível obter comentários imediatos da Agência da ONU para Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA), que administra a escola afetada.

Em 2 de novembro, a organização anunciou que quatro das suas escolas na Faixa de Gaza, que acolhiam pessoas deslocadas pela guerra, haviam sido afetadas por bombardeios que causaram a morte de 23 pessoas.

az-ezz-jd/rsc/mab/meb/jc

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias