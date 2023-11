Governo do Hamas anuncia novo balanço de 11.240 mortos na guerra em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2023 - 16:02 Para compartilhar:

O governo do Hamas anunciou, nesta segunda-feira (13), que 11.240 palestinos morreram em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro, incluindo 4.630 crianças e 3.130 mulheres, com 29.000 feridos.

Por sua vez, o Ministério da Saúde do Hamas disse que há dezenas de corpos nas ruas do norte da Faixa de Gaza e que é impossível contá-los porque o Exército israelense dispara contra as ambulâncias e os funcionários de saúde que tentam se aproximar.

