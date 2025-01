O governo do movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza afirmou nesta segunda-feira (27) à noite que “mais de 300 mil deslocados” retornaram ao norte do território desde que o exército israelense autorizou o retorno pela manhã.

“Mais de 300 mil pessoas deslocadas voltaram hoje […] para as governadorias do norte” de Gaza, informou a assessoria de imprensa do governo do Hamas em um comunicado.

