Governo do estado decide aterrar buraco cavado para estação do metrô na Gávea

Rio – O governo do estado divulgou, nesta quinta-feira, que vai aterrar o buraco aberto para a construção da estação Gávea da linha 4 do metrô. De acordo com a Secretaria estadual de Transportes (Setrans), serão gastos de R$ 20 a R$ 40 milhões para a obra.

A estação é alvo de controvérsias desde que as obras para sua construção foi paralisada em 2015. Ela seria um dos legados dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e foi planejada para interligar a Zona Sul à Barra da Tijuca, facilitando o acesso ao Parque Olímpico.

“É mais fácil aterrar e no futuro, quem sabe, se tiver dinheiro, se faz o metrô. Mas infelizmente temos outras prioridades neste momento”, o governador Wilson Witzel (PSC) defendeu. “O dinheiro que estamos recebendo não pode ser destinado para fazer uma obra da estação”.

A Setrans informou que seriam necessários de R$ 750 milhões a R$ 1 bilhão para a conclusão da estação e ou R$ 300 milhões para concretar e estabilizar a estrutura. O buraco foi alagado e, dede então, moradores da região temem que o terreno do canteiro desabe e abale as estruturas dos prédios do entorno

“Essa decisão considerou as dificuldades financeiras encontradas pela Administração Pública, que inviabilizam o alcance de um desfecho favorável para a sua finalização”, a Secretaria de Transportes informou, por nota.