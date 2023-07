Governo do ES liberará R$ 7,76 bilhões na safra 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 18:09 Compartilhe

São Paulo, 24/07 – O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que o Plano de Crédito Rural do Estado na safra 2023/24 terá R$ 7,76 bilhões para apoiar a expansão e o aumento da produção em todas as cadeias produtivas da agropecuária capixaba.

Em nota, destacou que o Estado triplicou as aplicações de crédito rural desde a safra 2018/19, que teve R$ 2 bilhões de recursos.

Em 2022/23, o valor foi de R$ 5,2 bilhões. Os recursos são voltados para cooperativas e produtores e auxilia na expansão das operações, no custeio da produção e na comercialização dos itens produzidos.

