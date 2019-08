Governo do DF anuncia novos voos partindo de Brasília

O governo do Distrito Federal divulgou na tarde de hoje (21) os novos voos internacionais diretos de Brasília para as capitais Assunção, Lima e Santiago. A secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, informou que as rotas vão reduzir de cinco a oito horas o tempo de viagem para os passageiros, ‘’alguns voos, representavam até um dia [de viagem] e agora são de duas horas e meia no caso de Assunção’’.

Brasília a Santiago

Disponível a partir de 15 de outubro. Segundo informações da empresa aérea Latam, as operações serão em aeronaves Airbus A320, que acomodam 174 passageiros. Às ças, quintas e sábados, o voo decolará de Brasília às 20h05 (hora local) e pousará em Santiago a 0h25 (hora local) do dia seguinte. Nos mesmos dias, haverá voos saindo de Santiago às 13h55 (hora local) com chegada prevista em Brasília às 18h15 (hora local).

Brasília a Lima

O voo estará disponível a partir de , com aeronaves Airbus A320, que também acomodam 174 passageiros. Às segundas, quintas e sábados, a aeronave sairá de Brasília às 8h30 (hora local) com chegada em Lima às 11h10 (hora local). Nos mesmos dias, a rota Lima-Brasília sairá a 0h03 (hora local) com chegada às 6h50 (hora local).

Brasília a Assunção

A rota será operada a partir de . A empresa não divulgou mais detalhes.

* Estagiária da Agência Brasil sob supervisão de Narjara Carvalho