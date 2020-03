Governo do DF afrouxa isolamento e libera lotéricas e lojas de conveniência

O governo do Distrito Federal alterou parcialmente o decreto que impôs o fechamento do comércio e decidiu liberar o funcionamento de casas lotéricas, correspondentes bancários e lojas de conveniência de postos de gasolina.

A determinação para reabertura desses estabelecimentos está em novo decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), publicado nesta sexta-feira, 27. Os comércios abertos devem respeitar distância mínima de dois metros entre as pessoas, além de fornecer álcool em gel aos funcionários.

Continua proibida a venda de refeições e de produtos para consumo nesses locais. No Distrito Federal, as restrições continuam para estabelecimentos como cinemas, academias e museus, além das escolas, até pelo menos o dia 5 de abril.

Entre os governadores, Ibaneis Rocha vinha sendo um dos mais rígidos na adoção de medidas de isolamento social e pioneiro na política de quarentena para conter o avanço da covid-19.

Nesta sexta, morreu a primeira pessoa no Distrito Federal por causa do novo coronavírus. Ao todo, são 242 casos confirmados no DF.