Governo do Brasil mantém contratos bélicos bilionários com Israel

Coluna do Mazzini 08/04/2024 - 8:30

Por Walmor Parente, subeditor da Coluna

O Governo do Brasil, por meio do Exército, mantém vários contratos na área de Defesa com Israel, país que há seis meses lança uma ofensiva contra a facção terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

À Coluna, o Centro de Comunicação Social do Exército elenca os seguintes contratos e valores vigentes: com a israelense Elbit – a que mais tem contratos com o Brasil – há a aquisição de 36 Viaturas Blindadas de Combate, com valor estimado de R$ 1,2 bilhão.

Existe outro contrato, de US$ 2,4 milhões, com a empresa AEL (do grupo Elbit Systems), para o fornecimento de optrônicos (sistemas eletrônicos que fornecem, detectam e controlam a luz) do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron). Além destes, informa a Força, o Sisfron emprega diversos materiais de origem israelense, já entregues e em prazo de garantia e um outro contrato de fornecimento de armamento pesado que já está com R$ 100 milhões empenhados.