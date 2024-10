Governo divulga lista de sites de ‘bets’ liberados para atuar no Brasil; confira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2024 - 22:18 Para compartilhar:

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) divulgou na noite desta terça-feira (1), a lista dos sites de apostas de quota fixa que poderão continuar a operar no Brasil até o fim deste ano.

A lista foi criada com base na Portaria da SPA/MF nº 1.475, de 17 de setembro, com o objetivo de considerar em fase de adequação às novas regras criadas pelo Ministério apenas as empresas que pediram autorização por meio do Sistema de Gestão de Apostas do MF (Sigap).

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que os apostadores terão prazo de 10 dias para resgatar valores nos sites que não tiveram a autorização concedida. Confira a lista:

br.betano.com

superbet.com

magicjackpot.bet.br

luckydays.bet.br

reidopitaco.com.br

sportingbet.com

betboo.com

czrbet.com

Joga.bet.br

betnacional.com

mrjack.bet

pagbet.com

KTO.com

betsson.com

galera.bet

sportybet.com

estrelabet.com

betfair.com

pokerstars.com

7games.net

bet365.com

betao.com

r7.bet

novibet.com

segurobet.com

ijogo.com

fogo777.com

p9.com

9f.com

6r.com

bet.app

apostaganha.bet

brazino777.com

betway.com

jackpotcitycasino.com

spinpalace.com

seubet.com

h2.bet

Vbet.lat

vivaro.com

casadeapostas.com

betsul.com

betfast.io

faz1bet.com

tivo.bet

SupremaBet.com

Lista em atualização