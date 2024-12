Governo deve enviar PL da aposentadoria dos militares esta semana ao Congresso, diz Padilha

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 16/12/2024 - 17:20 Para compartilhar:

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que o governo deve enviar ainda esta semana ao Congresso o projeto de lei que altera a aposentadoria dos militares, adicionando uma idade mínima e uma regra de transição.

A medida faz parte do pacote fiscal preparado pelo governo e foi negociado com as Forças Armadas.

Padilha esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua casa, em São Paulo, para conversar sobre as negociações com o Congresso para aprovação do pacote fiscal e falou com a imprensa ao deixar a casa do presidente.

Lula deve ficar em São Paulo até quinta-feira, quando faz uma nova tomografia e deve então retornar a Brasília.

Ainda segundo o ministro, o presidente programa uma reunião ministerial para a próxima sexta-feira.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)