Governo deve anunciar em algumas semanas medidas para impulsionar PPPs em âmbito federal

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/04/2023 - 11:04 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O governo deve convocar em algumas semanas entrevista à imprensa para anunciar medidas visando impulsionar Parcerias Público-Privadas (PPPs) em âmbito federal, de acordo com o secretário do Tesouro, Rogério Ceron.







“Haverá um grande impulso aos projetos de PPPs no âmbito do governo federal, mas isso é daqui a algumas semanas. O ministro (da Casa Civil) Rui Costa deve chamar uma coletiva para anunciar as medidas complementares para criar condições para deslanchar as PPPs e concessões no âmbito federal e eventualmente mais medidas para apoiar os Estados e municípios”, disse Ceron em entrevista para comentar medidas de incentivo ao crédito e a PPPs.

Na mesma entrevista, o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, destacou que o Ministério da Fazenda não é a favor de isenção para investidor estrangeiro em renda fixa no Projeto de Lei de Garantias.

Segundo ele, a ideia é discutir isenção para debêntures de infraestrutura na parte da reforma tributária sobre a renda.

(Reportagem de Eduardo Simões)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias