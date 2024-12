Governo despacha portaria que regulamenta pagamento de emendas parlamentares

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 10/12/2024 - 19:37 Para compartilhar:

O Palácio do Planalto assinou nesta terça-feira, 10, a portaria que regulamenta o pagamento de emendas parlamentares travadas após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A portaria foi uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conseguir destravar pautas de interesse do governo no Congresso Nacional, como o pacote de corte de gastos. Cerca de R$ 6,8 bilhões devem ser liberados.

De acordo com o documento, os parlamentares terão até o dia 31 de dezembro para apresentarem o plano de trabalho para a distribuição dos valores.

* Em atualização