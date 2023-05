Governo declara emergência por gripe aviária

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/05/2023 - 9:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 23 MAG – O governo brasileiro declarou estado de emergência após a confirmação de oito casos de aves silvestres infectadas com o vírus da gripe aviária H5N1 no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

O Diário Oficial da União publicou ontem (22) a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que determina estado de emergência por 180 dias.

“Até o momento, são oito casos confirmados em aves silvestres, sendo sete no estado do Espírito Santo, nos municípios de Marataízes, Cariacica, Vitória, Nova Venécia, Linhares e Itapemirim, e um no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra”, informou o Mapa.

Para fortalecer a vigilância, será instituído um Centro de Operações de Emergência (COE).

O governo ainda fez um alerta para que a população não recolha ou entre em contato com aves doentes ou mortas. (ANSA).

