Governo de SP vai pagar R$ 346 mi a consórcio por fim de projeto da Linha 18-Bronze

O governo do estado de São Paulo publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 15, um acordo firmado pela SPP (Secretaria de Participações e Parcerias) com o consórcio que seria responsável pelas obras da Linha 18-Bronze, determinando o encerramento do projeto que ligaria São Paulo (SP) ao ABC Paulista com um monotrilho.

De acordo com o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), deverá ser pago o valor de R$ 273,5 milhões à Concessionária do Monotrilho da Linha 18-Bronze S.A. (Vem ABC), com data-base de abril de 2023.

O valor deverá ser corrigido pela variação da Selic de abril de 2023 até maio de 2025, quando o acordo foi assinado. Com base no site do Banco Central, a quantia atualizada da indenização chegará aos R$ 346 milhões.

O consórcio da Linha 18-Bronze é composto pelas empresas Primav Infraestrutura S/A, Construtora Cowan S/A, Encalso Construções Ltda, Igli do Brasil Participações Ltda e Benito Roggio Transporte Sociedad Anonima.

O governo do estado desistiu de construir a Linha 18-Bronze em 2019, após uma decisão unilateral do então governador João Doria. O político afirmou na época que ao invés do monotrilho, seria estabelecida uma ligação de BRT (Bus Rapid Transit) entre a capital e o ABC Paulista.