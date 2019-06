Governo de SP vai leiloar R$ 52 milhões em créditos de ICMS

O governo do Estado de São Paulo informou nesta segunda-feira, 24, que vai leiloar mais de R$ 52 milhões em créditos de ICMS, por meio de plataforma eletrônica da B3. Serão ofertadas 301 cotas, com deságio inicial de 7,7%. O certame ocorrerá daqui a uma semana, no dia 1, das 10h às 12h.

O montante a ser leiloado é o segundo maior já registrado desde o início desse tipo de venda promovida pelo Estado, que vai para a 13ª edição.

São aptas a participar do leilão empresas contribuintes de ICMS no Estado e que apresentem propostas que respeitem o deságio inicial. As empresas devem encaminhar sua declaração de intenção de participação até as 18h da próxima quinta-feira, no dia 27. O edital está disponível nos sites da Desenvolve SP e da B3.