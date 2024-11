Governo de SP prevê R$ 1,3 bi em segurança viária para concessão da Nova Raposo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2024 - 12:00 Para compartilhar:

A concessão rodoviária do Lote Nova Raposo (São Paulo) vai a leilão na próxima quinta-feira, 28, com previsão de R$ 7,9 bilhões em investimentos. Do montante total, R$ 1,3 bilhão será direcionado à segurança viária para reduzir problemas recorrentes com acidentes e congestionamentos na via.

Os concorrentes da disputa pelo trecho de 92 quilômetros serão conhecidos na próxima segunda, 25.

Para formalizar o interesse, as companhias entregarão as propostas na sede da B3, em São Paulo.

A CCR deve estar entre as participantes, segundo fontes. No final de outubro, a companhia arrematou a Rota Sorocabana por R$ 1,60 bilhão, ágio de quase 270%.

Agora, a expectativa é pela concessão da Raposo Tavares, que tem a segurança como um dos principais pontos de atenção.

No trecho de chegada à capital, esta é a rodovia estadual com maior número de acidentes e mortes no Estado. São dois acidentes por dia em média, no trecho entre São Paulo e Cotia, segundo dados do InfoSiga.

Entre 2022 e 2023, foram registrados 56,2 sinistros por quilômetro e 50 óbitos.

Os novos investimentos previstos visam melhorar a trafegabilidade no trecho, segundo o governo estadual.

As medidas incluem implementação de vias marginais, passarelas e ciclovias, por exemplo, para ampliar a segurança viária de motoristas, pedestres e ciclistas no trecho.

Leilão

O critério para o leilão o Lote Nova Raposo será o de maior outorga fixa em relação ao valor mínimo de R$ 4,6 milhões. Dez municípios paulistas serão beneficiados: Araçariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

De acordo com a Secretaria de Participações em Investimentos, a concessão inclui três rodovias: SP-280, SP-270, SP-029, além do trecho municipal entre os municípios de Cotia e Embu das Artes, paralelo ao Rodoanel Oeste.

O certame da Nova Raposo encerra a “maratona” de leilões promovida pelo Governo de São Paulo nos últimos dois meses, somando R$ 20 bilhões em investimentos.

Além da Rota Sorocabana, foram concedidas a Loteria Paulista e a construção e operação de serviços não pedagógicos de cerca de 30 escolas.