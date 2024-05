Governo de SP libera linha de crédito para produtor de laranja combater greening

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 13:24 Para compartilhar:

São Paulo, 29 – O Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, acaba de lançar medida de apoio à citricultura no Estado. Por meio do Projeto Feap “Combate ao Greening”, o governo liberou de crédito para o produtor de laranjas, na adoção de medidas preventivas e de controle, para conter a disseminação da doença que prejudica os pomares.

As condições da linha de crédito prevê R$ 300 mil por produtor, até 96 meses para pagar, carência de 36 meses e juros a partir de 3% ao ano. Para acesso à linha, o produtor deve buscar a Casa de Agricultura de seu município, informa a Secretaria em comunicado.

Segundo o secretário de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai, “os custos associados à implementação de práticas agrícolas sustentáveis, como o uso de inseticidas específicos e a renovação de pomares afetados, são elevados e muitas vezes inacessíveis para pequenos e médios produtores. Com a liberação da linha, São Paulo sai na frente no enfrentamento da praga, maior ameaça à produção de citros no País e no mundo”.