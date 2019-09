Governo de SP lança programa de habitação que terá R$ 1 bi de investimentos

O governo do Estado de São Paulo lançou nesta quarta-feira, 25, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o programa Nossa Casa, que prevê R$ 1 bilhão de investimentos para a construção de 60 mil moradias até 2022, conforme já havia antecipado o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Os investimentos do orçamento estadual serão usados para subsidiar uma parte do valor do imóvel, com cheques-moradias.

Na cerimônia desta quarta-feira estavam presentes mais de 100 prefeitos de municípios paulistas, além de empresários do mercado imobiliário. O governador do Estado, João Doria (PSDB) concederá entrevista coletiva à imprensa em instantes para informar detalhes do programa.