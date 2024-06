Governo de SP lança mecanismo para estimular eficiência energética no Estado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/06/2024 - 20:05 Para compartilhar:

O governo de São Paulo lançou hoje o Fundo de Aval de Eficiência Energética (FAEE), mecanismo para viabilizar garantias e facilitar o acesso a financiamentos voltados a projetos de eficiência energética em pequenas e médias empresas do Estado.

O instrumento foi viabilizado pelas secretarias do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (Semil) e de Desenvolvimento Econômico (SDE) e tem um aporte de 8 milhões de euros captados junto à Agência Alemã de Cooperação Internacional, a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

A ação tem potencial para alavancar aproximadamente R$ 420 milhões em investimentos de eficiência energética, e o objetivo é financiar 425 projetos.

Para a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Juliana Cardoso, a iniciativa vai impulsionar os micro, pequenos e médios industriais do Estado.

“Como externalidade, a gente tem a melhoria da eficiência em relação à poluição e aos gases do efeito estufa, mas, mais do que isso, a eficiência para as indústrias que fizerem a melhoria do seu maquinário”, comentou.

Com esse projeto, o governo estima que será possível economizar 7 terawatts-hora (TWh) no consumo de energia até 2025, o equivalente ao dobro do consumo energético da cidade de Campinas. No campo ambiental, será possível mitigar a emissão de 1,1 milhão de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Já a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende, avalia que o fundo de aval poderá fomentar também o emprego e a renda, por meio do projeto. “A gente consegue gerar um ciclo virtuoso”, acrescentou.