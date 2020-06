Governo de SP e Sebrae disponibilizam R$ 50 milhões em crédito para empreendedores Terão acesso somente os microempreendedores que concluíram o curso de qualificação no programa Empreenda Rápido e não possuam restrições cadastrais no CNPJ e CPF

São R$ 15 milhões disponibilizados a juro zero. O empreendedor pode solicitar linha de crédito de até R$ 15 mil, com até 24 meses para pagamento e carência de um a três meses. O restante do valor anunciado, R$ 35 milhões, serão para empréstimos com juros de 0,35% ao mês, com até 24 meses para pagamento.

Os financiamentos são voltados a pessoas jurídicas com sede no Estado de São Paulo, micros e pequenos negócios formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI). Para acessar o crédito é necessário não ter restrições em órgãos de proteção ao crédito e Cadin. A solicitação de crédito pode ser realizado remotamente pelo site do Banco do Povo.

