Governo de SP autoriza licitação para concessão do trecho norte do Rodoanel

SÃO PAULO (Reuters) – O governo do Estado de São Paulo anunciou ter publicado neste sábado decreto autorizando abertura de licitação para a conclusão do trecho norte do Rodoanel.

O trecho é o que falta para concluir o anel viário em torno da região metropolitana de São Paulo. Prevista inicialmente para entrega completa em 2014, a obra foi interrompida diversas vezes e está parada desde 2018. Ao ser concluído, o Rodoanel terá um circuito total de 177 quilômetros.

O percurso de 44 quilômetros a ser licitado ligará a capital paulista à Via Dutra, que conecta São Paulo e Rio de Janeiro. A obra já custou mais de 6,3 bilhões de reais, valor 50% acima do previsto no início pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Segundo o governo paulista, o investimento previsto na concessão, que terá prazo de 31 anos, é de 3 bilhões de reais e a licitação será coordenada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), com o edital devendo ser publicado nos próximos dias.

A empresa vencedora terá que concluir as obras, além de administrar, operar e fazer a manutenção da via.

(Por Aluísio Alves; edição de Isabel Versiani)

Saiba mais