Governo de SP autoriza estudo para ampliação da Linha 6-Laranja do Metrô

O Governo do Estado de São Paulo autorizou nesta segunda-feira, 10, a elaboração de estudos para a ampliação da Linha 6-Laranja do Metrô, como vinha prometendo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A escavação do túnel para o trecho já contratado da linha foi finalizada na última semana e a operação deve começar, de maneira parcial, em outubro de 2026.

O projeto de ampliação prevê sete novos quilômetros de linha e seis novas estações, sendo quatro delas na região centro-leste e duas ao noroeste da capital. Não há prazo para a conclusão dos estudo, nem para um possível início da obra de ampliação.

Hoje, a Linha 6-Laranja já tem 15,3 km de extensão e 15 estações, do noroeste ao centro da cidade, que estão sendo construídas.

Em evento da última terça-feira, 4, Tarcísio disse que o objetivo é aproveitar a mesma tuneladora que escavou até a estação São Joaquim, no centro da cidade, para chegar às futuras estações Aclimação, Cambuci, Vila Monumento e São Carlos/Parque da Mooca, na região centro-leste.

Já na direção noroeste, o plano é construir mais duas estações: Morro Grande e Velha Campinas. Elas devem ser construídas em método de escavação NATM (sigla para Novo Método Austríaco para Abertura de Túneis), que utiliza concreto projetado como suporte e dispensa o uso do tatuzão.

Se o projeto de ampliação for concretizado, a Linha 6-Laranja passará a ter ligação com a Linha 10-Turquesa, que vai do centro ao ABC paulista, na estação São Carlos.

“A concessionária Linha Universidade será responsável pelos estudos de viabilidade e pela obtenção das licenças para as obras. Após essa fase, o Governo do Estado avaliará a inclusão da expansão no contrato de concessão como investimento adicional”, disse a gestão Tarcísio de Freitas.