Governo de SP aumenta número de balsas para atender 3,5 milhões de pessoas neste verão

Dando início à “Operação Verão + Seguro” de 2019/2020, o governo de São Paulo aumentou nesta semana o número de balsas e embarcações para as travessias litorâneas, que atendem neste período do ano mais de 3,5 milhões de pessoas. Ao todo, o sistema contará com 31 embarcações distribuídas nos oito sistemas no litoral paulista – sete a mais que no último verão, que contou com 24 embarcações. Essa quantidade é a maior dos últimos cinco anos em uma alta temporada. Das 31 embarcações, 11 foram completamente reformadas, segundo informa João Octaviano, secretário de Transportes do governo Doria. O sistema de travessias litorâneas começaram a ser reforçadas ao longo do ano de 2019, com a implantação do “Programa de Reformas e Manutenções”, que remodelou balsas e lanchas, muitas que estavam com os processos de recuperação interrompidos. Até o momento, foram entregues oito embarcações (seis balsas e duas lanchas), e outras três vão ser entregues em janeiro (uma balsa e duas lanchas de passageiros). Em fevereiro, está prevista a entrega da última balsa, completando 12 embarcações reformadas e modernizadas.

Octaviano explicou que dentro do planejamento operacional deste ano, pela primeira vez a travessia Guarujá/Bertioga “irá contar com uma lancha para travessias de ciclistas e pedestres”. A embarcação terá capacidade para 190 pessoas. O sistema também conta com duas balsas. Já os usuários da Travessia Santos/Vicente de Carvalho contarão com um sistema com capacidade operacional ampliada, com a chegada de duas lanchas catamarãs com capacidade para 370 passageiros cada uma, além da Paicará, com capacidade para 728 passageiros. Ele informou, ainda, que até o fim de janeiro os usuários da Travessia Santos/Guarujá terão à disposição uma nova embarcação totalmente reformada, a FB-20, com capacidade para 40 veículos, que está retornando depois de passar por um processo de reforma, cuja capacidade operacional também foi ampliada”.

O secretário mostrou, ainda, que no embarque do lado de Santos os motoristas já contam com nova configuração do bolsão de acesso às balsas. O local foi ampliado com as obras da Nova Ponta da Praia, à cargo da Prefeitura de Santos. O novo bolsão tem capacidade maior, acomodando 110 veículos, contra 60 anteriormente, ou seja, quase o dobro. “Isso garante mais conforto aos motoristas, agilidade na operação e fluidez ao tráfego da região”, disse Octaviano.

Já os usuários que utilizam a Travessia São Sebastião/Ilhabela, no litoral Norte, onde a demanda também é muito grande, receberão a segunda lancha de passageiros. A lancha é feita totalmente em aço, equipada com 14 aparelhos de ar condicionado e tem capacidade para 450 passageiros.