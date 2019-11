Governo de SP abriu escritório voltado a negócios em Xangai, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o agronegócio é “prioritário” em sua gestão. “Oferecemos apoio integral aos projetos de pesquisa e ciência e, como membro do setor privado, acredito em ciência e tecnologia”, disse o governador nesta quarta-feira, 13, no Summit Agronegócio Brasil 2019, promovido pelo Grupo Estado com patrocínio da Corteva, em São Paulo.

Ele citou, em sua apresentação, uma recente iniciativa que também contempla o agronegócio paulista: um escritório de investimento aberto em Xangai, China, totalmente financiado pela iniciativa privada, mas com apoio do governo estadual. “São empresas chinesas e brasileiras que financiam a iniciativa: chineses que têm interesse no Brasil e brasileiros com interesse na China.” Ele lembrou que o fato de ser a iniciativa privada a financiar o escritório ajuda a blindá-lo dos “humores políticos”. “Isso traz perenização à iniciativa”, disse.

O governador paulista disse que esse escritório está analisando 36 projetos de desenvolvimento para São Paulo, sendo 12 ligados ao setor agropecuário. Ainda como fruto de sua missão oficial à China, em agosto, Doria disse que o governo estadual captou um total de US$ 20,48 bilhões de investimentos para o Estado, “além dos projetos do escritório de Xangai”. “Apenas dois grandes investimentos, provenientes do China Investment Bank, que é o BNDES deles, e o New China Investment Bank, representam US$ 20 bilhões para financiar programas de desestatização em São Paulo.”

Dentre esses programas e que beneficiam diretamente o setor agropecuário paulista, Doria citou investimentos em rodovias, na Hidrovia Tietê-Paraná, uma nova malha ferroviária no Estado e 28 aeroportos regionais, além de saneamento básico e tecnologia. “Tudo isso num prazo de quatro anos, tudo financiado pela China.” Ele citou, também, mais US$ 4,8 bilhões em investimentos nos setores automobilístico, da indústria de transformação, no agronegócio, em saúde, tecnologia e educação.

Vale do Silício

Na próxima semana, uma delegação do governo de São Paulo vai viajar para o Vale do Silício, na Califórnia, para visitar empresas como Google, Facebook e Microsoft, informou Doria, nos bastidores do Summit Agronegócio Brasil 2019. “Essas empresas são exemplos de tecnologia e inovação. Nosso grande objetivo é trazer essas inovações para o Brasil e especificamente para São Paulo para todos os setores da economia, entre eles o agro” disse. “Hoje a renovação da tecnologia é feita mensalmente, é muito rápido. Queremos trazer oportunidades com essas empresas que estão na vanguarda da tecnologia.”

Ele informou que a viagem para os Estados Unidos será a sexta realizada pelo seu governo neste ano para aprofundar as relações do Estado com parceiros estrangeiros e atrair investimentos.

Já foram feitas missões para Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, China e Japão. “Nessas missões, nós tivemos contato com o que há de melhor na tecnologia a serviço do agronegócio. Queremos que essas informações possam ser compartilhadas com os agentes que lideram e atuam no setor no Brasil.”