Governo de SC investirá R$ 1,5 mi em programa para incentivar armazenagem de água

São Paulo, 15 – O governo de Santa Catarina investirá R$ 1,5 milhão no apoio a projetos de perfuração de poços, armazenagem e distribuição de água para atividades essenciais das propriedades rurais. Em nota, o governo diz que o Projeto Água para Todos será operacionalizado via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. “Cada produtor familiar tem um limite de R$ 25 mil e uma inovação é a possibilidade do contrato coletivo, em que até cinco famílias podem se associar e contratar um financiamento de R$ 50 mil”, disse o secretário adjunto da Agricultura, Ricardo Miotto.

Desde junho de 2019, o Estado passa por períodos de seca. Segundo estimativas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), Santa Catarina já acumula prejuízos que passam de R$ 436 milhões com a estiagem, principalmente na produção de grãos, fruticultura e bovinocultura de leite.

