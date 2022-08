Governo de São Paulo levará 10 empresas para a Gamescom, na Alemanha

Da Redação 09/08/2022 - 18:15 Compartilhe

O Governo de São Paulo realiza a quarta missão do CreativeSP/Programa de internacionalização da economia criativa, que tem como objetivo impulsionar o intercâmbio internacional das empresas paulistas do setor e atrair investimento estrangeiro para São Paulo. O destino será a Gamescom, maior feira de jogos eletrônicos do mundo, que ocorre de 23 a 29 de agosto, na Alemanha. O programa é fruto de parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, a InvestSP e Secretaria de Relações Internacionais do Governo de São Paulo. A missão para a Gamescom ainda conta com apoio na curadoria da Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos).

Ao todo, dez empresas paulistas participam. Elas foram selecionadas entre as 84 inscritas. São elas: Árvore, UX4Indie, Ilex, Flux, Dyxel, MadMimic, Virtual Planet, Bits, WebCore e Luski Game Studio.

O Programa tem como objetivo fortalecer e promover o setor de economia criativa. A ação vai destinar R$ 5,5 milhões para um total de nove missões para eventos setoriais estratégicos internacionais ao longo de 2022, com 10 empresas e instituições cada uma. Só a última missão, para o Festival de Cinema Cannes, em maio, deve gerar mais de mil empregos no estado e quase R$ 150 milhões em negócios no período de um ano, cerca de 300 vezes mais que o investimento público na viagem.

Os participantes poderão ter um reembolso de até US$ 3 mil em despesas elegíveis e acesso a ações de capacitação e consultoria. As empresas e instituições participantes arcarão com 50% dos custos das viagens e poderão contar com assessoria e monitoramento de resultados, além de acompanhamento pós-eventos.

Os eventos que integram o CreativeSP são focados em entretenimento, tecnologia, cinema, games, artes cênicas, música, literatura, artes visuais e design. Ao todo já foram realizadas duas missões, tais como: o SXSW, nos Estados Unidos e Festival de Cannes, na França. As próximas serão para o Festival Fringe, na Escócia, o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha, o C2 Montreal, no Canadá, a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, e a WebSummit, em Lisboa.Como participar

Para se candidatar para as próximas missões (Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, C2 Montreal, Feira do Livro de Frankfurt e WebSummit), empresas e instituições com sede em São Paulo precisam apresentar um histórico da organização e do representante escolhido para a missão, um texto sobre como o evento pode contribuir para as atividades da organização e um plano estratégico para o mercado internacional.

