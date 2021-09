Governo de São Paulo faz megaoperação contra fraudes em estaleiro

Uma ação do Governo Doria, realizada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), deflagrou nesta quarta-feira, 22, a Operação Cavalo-Marinho, com o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Barueri, Itupeva, Jundiaí e Mairiporã.

O alvo principal da operação é um dos maiores estaleiros da América Latina, responsável atualmente por uma dívida superior a R$ 54 milhões com o Estado de São Paulo e de aproximadamente R$ 490 milhões com a União.

De acordo com as investigações, a fraude iniciava-se com a inclusão de laranjas na estrutura societária das empresas do grupo. Há suspeitas de que a venda das embarcações ocorria com substancial subfaturamento do seu valor, o que será objeto de rigorosa apuração e adoção das medidas cabíveis por todos os órgãos participantes da operação. Os mandados foram expedidos pela Justiça de Osasco.

